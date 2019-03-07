Ердоган на критику США: Туреччина не відмовиться від купівлі С-400 в Росії

Туреччина не відмовлятиметься від контракту з Росією на постачання систем протиракетної оборони С-400, попри заперечення США, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

«Щодо С-400, то угода укладена, і навіть мови не може бути про те, щоб відмовитися… І, можливо, після С-400 ми перейдемо до С-500», – сказав Ердоган 6 березня в ефірі телеканалу Kanal 24.

Напередодні у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон може переглянути домовленості з Туреччиною щодо доступу до американських винищувачів F-35, якщо Анкара не відмовиться від купівлі в Росії систем протиракетної оборони С-400.

«Ми чітко попередили Туреччину, що можлива купівля С-400 призведе до перегляду її участі в програмі F-35 і ставить під загрозу інші можливі передачі їй озброєнь у майбутньому», – сказав представник Держдепартаменту Роберт Палладіно 5 березня.

США погодилися продати Туреччині 100 своїх найновіших винищувачів F-35 п’ятого покоління, але поки що поставили лише два літаки.

Конгрес минулого року розпорядився зупинити майбутні поставки.

Вашингтон також заявляв, що може відкликати пропозицію продати системи Patriot, якщо Анкара продовжить закуповувати російські аналоги. Також у США наголошують, що С-400 не сумісні з оборонними системами НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у лютому, що придбання С-400 продовжиться і що перші одиниці будуть поставлені Росією восени.