Посол Британії прокоментувала заяви Тимошенко про розслідування щодо Порошенка

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю Радіо Свобода назвала «демократією» заяви кандидата в президенти України Юлії Тимошенко про розслідування європейських органів щодо президента України Петра Порошенка.

«Скандали бувають, особливо під час виборів в Україні. Але це демократія. Найважливіше, щоб результати виборів були прозорими і справедливими. Коли ми не знаємо результатів, коли є 39 кандидатів – це дуже гарний знак для демократії. Але, звичайно, процес зараз дуже турбулентний, і найважливіше зараз, щоб голосування в день виборів відбулося спокійно», – зауважує посол в інтерв'ю для Радіо Свобода.

23 березня кандидат в президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка. І OLAF, і SFO заперечили цю інформацію.

Передвиборчий штаб кандидата Порошенка назвав заяву Тимошенко такою, що «містить ознаки шахрайства», і закликав її до публічних вибачень.

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