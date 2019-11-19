«Фігура» Тимошенко без «солоденького» та інші необережні висловлювання українських політиків

19 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у фейсбуці, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонувала новій українській владі список своїх людей для призначення на «солодкі» місця в обмін на «правильні» голосування у Верховній Раді. За словами президента, Тимошенко отримала відмову, «адже епоха договірняків скінчилася назавжди».

«Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають «солоденького», – із сарказмом зазначив Зеленський. Його жарт викликав хвилю обурення в коментарях під дописом.

Наприклад, колишній народний депутат, політолог Віктор Уколов заявив про «неприємний присмак від прочитаного». «Негарно, пане президенте, так про жінку, яка до того ж старша від вас за віком. Я сам також часто критикую Юлію Володимирівну, але тут, на мій погляд, ви перейшли певну червону лінію», – вважає він.

«Коли нарешті закінчиться епоха сексизму?» – цікавиться своєю чергою користувачка Христина Івасюк.

Через кілька годин Тимошенко звернулася до Зеленського зі словами: «Хотілося би говорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але ви обрали інший тон».

«Нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Словом, чекаємо Вас на корпоративах… Можна зі своїм піаніно», – написала Тимошенко у фейсбуці.

Необережні висловлювання президентів на адресу жінок – це також своєрідна «українська традиція».

Приміром, 28 лютого 2018 року на пресконференції п’ятого президента України Петра Порошенка журналістка «Детектор медіа» Марина Баранівська запитала: «Як це – бути президентом-олігархом у країні, де люди живуть на межі гуманітарної катастрофи? Чи не відчуваєте свою ціннісну невідповідність цій посаді?»

Тоді Порошенко почав перераховувати свої досягнення та запросив журналістку провести з ним один день. «Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну», – сказав п’ятий президент. Після цих слів медійниці виступили проти сексизму з боку Порошенка й почали кампанію «#Ятобінедорогенька».

Схожий флеш-моб відбувався в червні 2019 року після того, як новообраний президент Зеленський сказав у Парижі: «Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом». У відповідь у соціальних мережах почали публікувати критичні дописи з хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Четвертий президент України Віктор Янукович пішов ще далі. У 2011 році під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі він заявив: «Почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу – це чудово».

Президенти – не єдині, хто в українській політиці дозволяє собі висловлювання на межі або за межею сексизму. «Я не дівчина-хвойда, а народний депутат чотирьох скликань. Звичайно, у шапіто не будемо перетворювати Верховну Раду», – сказав нещодавно народний депутат із групи «За майбутнє» Антон Яценко. Так він пояснив свою відмову проходити перевірку на поліграфі через інформацію про можливе хабарництво з боку членів податкового комітету парламенту.

Ілля Кива, якого в липні обрали народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя», за місяць до виборів стверджував, що Бог «на самому початку розділив позицію жінки й чоловіка». На його думку, «Господь прийшов на хрест і забрав усе найскладніше на собі», тому «жінка завжди буде другорядною в нашому світі».

І це лише кілька таких прикладів. Насправді таких заяв у чудовому світі українського політикуму значно більше.