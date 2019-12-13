У Дніпрі в лікарні помер боєць 43-го батальйону Олександр Завитайло

У Дніпрі в лікарні помер учасник бойових дій на Донбасі, звільнений у запас боєць 43-го батальйону 53-ї бригади Олександр Завитайло. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в преслужбі бригади.

За інформацією волонтерки Дарї Андрусенко-Якотюк, боєць помер у лікарні від розриву тромбу. У п’ятницю його поховали на Лівобережному цвинтарі Дніпра.

Волонтери збирають допомогу для родини. У бійця лишились дружина й мати.

Цього тижня на Дніпропетровщині поховали бійця цього ж батальйону Романа Безпалого, полоненого бойовиків «ДРН». Його тіло було передане з полону без внутрішніх органів. Ідентифікували його за допомогою ДНК-експертизи.

За даними Книги пам’яті, станом на липень 2019 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 464.