У Дніпрі запалили свічки пам’яті жертв Голодомору і скуштували страви голодних часів (фото)

У Дніпрі ввечері на привокзальній площі, де раніше стояв пам’ятник Григорієві Петровському, відбувся мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодоморів в Україні. У заході, організованому громадськими об’єднаннями та облрадою, взяли участь десятки дніпрян.

Пам’ятний хрест, присвячений жертвам Голодомору, прикрасили вишитими поминальними рушниками, у руках люди тримали букети з колосків і хліб. На цьому місці, біля вокзалу, у голодні 30-і роки, за даними істориків, від голоду померли сотні селян, що тікали до міста, намагаючись врятуватись.

У пам’ять про загиблих учасники акції запалили лампадки та свічки. Свічками на асфальті виклади символічний хрест. Священики кількох конфесій – УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та УГКЦ – відслужили панахиду.

Одночасно у центрі міста відбувалась акція «Їдло 1932-1932»: організатори пропонували перехожим скуштувати страви, які змушені були їсти українці, аби вижити у Голодомор. Це суп з кори та хвої, чай з кори, млинці з трави, картопляного лушпиння та качанів кукурудзи.

За словами співорганізатора акції Вірослава Цюп’яка, рецепти цих страв були записані безпосередньо від свідків Голодомору.

«Ми приготували ці страви, щоб люди могли скуштувати і відчути на собі, наскільки це було страшно. Ось млинці зроблені з качанів кукурудзи, з самих качанів, без зерняток. Ці качани в колгоспах викидали. Люди збирали, перетирали і пекли млинці, щоб якось забити собі шлунок, щоб вижити», – сказав Вірослав Цюп’як.

Також у суботу неподалік від Дніпра, на 9-му кілометрі Запорізького шосе, біля Меморіалу жертвам Голодоморів та політичних репресій, відбулось покладання квітів. На цьому місці в 1930-і та на початку 1950-х років розташовувався спеціальний об’єкт НКВС, де ховали розстріляних жертв політичних репресій. За архівними даними, у цей період у Дніпрі загалом стратили понад 5 тисяч людей. За іншою інформацією, розстріляних може бути набагато більше..

За даними істориків, Дніпропетровська область є однією з тих областей, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70% випадків. У передостанню суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору.

24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.