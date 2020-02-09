У Києві з’явилися бібліотеки імені Нестайка, Гуцала, Руденка і Костецького

Київрада перейменувала чотири бібліотеки та присвоїла ім’я п’ятій на честь українських письменників. Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 7 лютого.

Таким чином, книгозбірня № 156 у Дарницькому районі носитиме ім’я Миколи Руденка – українського письменника і громадського діяча.

«Також перейменовано три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району: бібліотеку імені О. Пироговського – на бібліотеку «Преображенська»; бібліотеці імені П. Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала – для вшанування пам’яті видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста; бібліотека імені В. Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка – на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури», – мовиться у повідомленні на сайті КМДА.

Окрім того, перейменовано бібліотеку імені О. Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені Анатолія Костецького – на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця.

Як повідомляє видання Читомо, у жовтні минулого року самі бібліотекарі стали ініціаторами такого перейменування. Зокрема, за даними видання, колишня бібліотека імені Вершигори (названа на честь радянського партизана) підтримує зв’язки з його дружиною – українською письменницею Лесею Ворониною, яка активно популяризує літературу для дітей, власні твори і твори Євгена Гуцала, а колишня бібліотека імені Кудряшова (названа на честь радянського партизана) налагодила зв’язки з дочкою письменника Оленою Всеволодівною Нестайко (Максименко), заручилась її згодою і підтримкою щодо присвоєння бібліотеці імені Нестайка.

Щодо бібліотек, які носять імя Всеволода Нестайка, то, як зазначає Читомо, їх в Україні тепер три. У 2004 році, ще за життя письменника, бібліотеці-філії № 2 для дітей Дружківської МЦБС присвоєно ім’я Всеволода Нестайка. В 2014 році, в рік смерті письменника, бібліотеку імені П. Морозова (м. Маріуполь) перейменовано на бібліотеку імені В. Нестайка. Подібних аналогів у Києві не було.