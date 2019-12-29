У Відні продовжились переговори з «Газпромом» про транзит – Макогон

Українсько-російські переговори про газовий транзит з 1 січня наступного року продовжились у Відні, повідомив у фейсбуці керівник «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.

«Починаємо наступний день перемовин. Мета – фіналізувати всі договори», – написав він.

Очільник Міненерго Росії Олександр Новак в коментарі російським ЗМІ 25 грудня також висловив сподівання, що угода про транзит газу буде підписана в ці вихідні.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

27 грудня уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».