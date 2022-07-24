Після удару по порту Одеси у Росії заявляють про готовність до переговорів з Києвом «щодо ширшого кола питань»

Москва готова до переговорів із Києвом «щодо ширшого кола питань», заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.



«Що стосується зв'язку цієї домовленості (угоди щодо розблокування експорту зерна – ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, (...) у нас немає жодних упереджень щодо того, щоб відновити переговори стосовно ширшого кола питань, але справа залежить не від нас», – сказав Лавров, якого цитує російська інформаційна агенція «Интерфакс».

Росія 23 липня атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

Це сталося на наступний день після того, як представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.