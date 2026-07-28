Bloomberg: влада Росії через удари України пропонує встановити на судна зброю – коштом власників

Російські чиновники обговорюють можливість установити на суховантажі, що перевозять зерно через Азовське море, кулемети та мобільні ракетні установки для захисту від атак українських безпілотників, розповіли джерела Bloomberg.

Військові та профільні відомства ведуть переговори із зернотрейдерами та судновласниками щодо заходів захисту вантажів. Москва рекомендує тимчасово обладнати суховантажі різними засобами захисту.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні агентства, розглядається план, за яким судна на першій ділянці маршруту супроводжуватимуть військові, озброєні автоматами. Такі військові заходитимуть на суховантажі в портах Азовського моря та встановлюватимуть озброєння на спеціально підготовлені майданчики. Після проходу Керченської протоки вони залишатимуть судна разом із зброєю.

Раніше озброєну охорону бачили на танкерах так званого тіньового флоту – суднах, за допомогою яких перевозять російську нафту в обхід західних санкцій. Україна їх також атакувала.

Обговорюється також план руху суховантажів між Азовським та Чорним морями під конвоєм із військових катерів. При цьому витрати на обладнання суден та військовий ескорт пропонується покласти на трейдерів та судновласників. Частина перевізників та учасників ринку має сумнів у ефективності цих заходів, у тому числі через їхню високу вартість.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що за міжнародним морським правом торгові судна не можуть бути оснащені зброєю. За його словами, російський військовий флот може вдаватися до заходів щодо захисту таких суден. Пєсков також послався на заяву лідера РФ Володимира Путіна, який закликав боротися зі спробами «впливу» на комерційний флот як із піратством.

Через Азовське море відбувається до чверті російського експорту зерна. В останні два тижні на тлі ударів України по портах і суднах торгівля практично зупинилася. Якщо ситуація не зміниться, то, за оцінками експертів, Росія може щомісяця втрачати від півмільйона до півтора мільйона тонн експорту зерна.

Аналогічні удари українські військові завдають по російських портах у Чорному морі. Вони продовжують працювати, але потік вантажів через них скоротився.

У відповідь на українські атаки Росія завдає ударів по чорноморських портах України. З огляду на ці обопільні удари ціни на пшеницю зросли до дворічного максимуму.