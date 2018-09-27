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27 Вересень 2018, Київ 20:54
Новини | Суспільство

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року прийме Німеччина

Євро-2024 прийме Німеччина

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Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році прийме Німеччина, повідомив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За право прийняти європейський чемпіонат Німеччина змагалася з Туреччиною.

Голосування членів Виконавчого комітету УЄФА відбулося 27 вересня. Німеччина отримала 12 з 17 голосів, Туреччина – чотири.

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На Євро-2024 зіграють 24 команди. Німеччина, як господар турніру, стає його учасником автоматично. Інших учасників визначить кваліфікація.

Матчі чемпіонату прийматимуть 10 міст: Берлін, Мюнхен, Лейпциг, Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт і Штутгарт.

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