Суд в Угорщині відхилив запит про екстрадицію екс-прем’єра Ґруєвського в Північну Македонію

Суд у Будапешті 27 червня відхилив запит від Північної Македонії про екстрадицію для колишнього македонського прем’єр-міністра Ніколи Ґруєвського, який втік до Угорщини в листопаді після засудження до двох років тюремного ув’язнення через корупцію.

Суд постановив, що запит не може бути задоволений щодо повернення особи в країну, з якої вона утекла, попросивши притулку. Суддя у справі заявив, що виданий Скоп’є міжнародний ордер на арешт і запит про екстрадицію від Мін’юсту Північної Македонії, не відповідають вимогам закону про екстрадицію.

Ґруєвський, якому Угорщина надала притулок, є союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він прибув до Будапешта після поїздки через кілька балканських країн угорським дипломатичним транспортом у супроводі дипломатів цієї країни.

Північна Македонія домагається видачі Ґруєвського через низку кримінальних справ, порушених проти нього.

Ґруєвський був на посаді прем’єр-міністра упродовж десяти років – до 2016-го.