Україна й Албанія спільно очолять зустріч міністрів країн Південно-Східної Європи в Тирані – Сибіга

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі «Україна – Південно-Східна Європа» відбудеться в столиці Албанії 12 червня, повідомив голова українського МЗС Андрій Сибіга 22 травня.

Він відзначив «принципову підтримку» України з боку Албанії та її внесок у підтримання допомоги через механізми НАТО.

«12 червня в Тирані разом із моїм албанським колегою Ферітом Хоксха ми станемо співголовами міністерської зустрічі «Україна – Південно-Східна Європа» на тему «Спільні виклики, спільне майбутнє: Україна та Південно-Східна Європа за безпечну та стабільну Європу», – заявив дипломат.

Зустріч, за словами Сибіги, стане продовженням регіонального формату, який отримав початок у Києві в січні 2025 року й спрямований на розвиток співпраці та «об’єднання зусиль на підтримку України та європейської безпеки».

«Ця міністерська зустріч збере партнерів з усієї Південно-Східної Європи задля зміцнення політичної солідарності, покращення координації та просування спільного бачення тривалого миру, відновлення та стійкості України», – додав він.

Хоксха заявив раніше, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в шведському Гельсінгборзі сьогодні висловив підтримку Україні як «наріжному каменю європейської безпеки». Він також підтвердив зустріч міністрів країн формату «Україна – Південно-Східна Європа» в Тирані, яка пройде за спільного головування Албанії та України.

Попередній саміт «Україна – Південно-Східна Європа» мав місце в Одесі в червні 2025 року.