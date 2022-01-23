COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано понад 15 тисяч нових випадків

Медики за добу 22 січня в Україні виявили 15 444 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових заражень зафіксовано у Львівській області (2170), на Прикарпатті (1704) та на Сумщині (1469). Недуга забрала 86 життів

Серед хворих 2298 дітей та 264 медпрацівника.

Кількість захворювань в Україні почала стрімко зростає з початку тижня: за добу 17 січня виявили 8 558 нових підтверджених випадків інфікування. За добу 21 січня медики виявили понад 22 тисячі нових випадків інфікування

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,8 мільйона людей, 99 215 померли.