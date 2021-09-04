В Україні виявили 2614 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 3 вересня зафіксували 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 196 дітей і 46 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 824 людей, 1447 – одужали, померли 44 людини.

Протягом доби провели понад 56,8 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) і Львівській (183) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 296 155 людей, 53 966 – померли.