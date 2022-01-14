В Україні виявили близько 10,5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 13 січня виявили 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 663 дітей і 241 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1193), у Львівській (1001), Івано-Франківській (880) областях.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 1 656 людей, 7 285 – одужали, 140 людей померли. Протягом доби зробили понад 79 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 068 – померли.