Рік тому Україна подала заявку на вступ в ЄС, цього року настав час для переговорів про членство – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цього року настав час для початку переговорів про вступ України до Європейського союзу. Він написав про це у твітері 28 лютого, коли минає рік, відколи Україна подала заявку на вступ до ЄС.

«Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже гарантували це. Рік тому, на п’ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу і отримала статус кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство», – написав Зеленський.

«Саме Україна об’єднала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Разом – у боротьбі, разом – у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!», – додав він.

Українська влада неодноразово закликала офіційно визнати країну кандидатом на членство в ЄС. Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

За підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві, Володимир Зеленський заявив, що «є розуміння, що переговори про членство України у Євросоюзі можна почати цього року».