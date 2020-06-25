На кордоні України й Угорщини 29 червня відкриють усі пункти пропуску – Сійярто

О 6:00 29 червня на кордоні Угорщини з Україною відкриються усі контрольно-пропускні пункти, до цього через карантин функціонував лише один. Про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

«Ми ухвалили це рішення, щоб люди довго не чекали на кордонах. Хоча правила в’їзду в країну будуть зберігатися. Єдина зміна полягає в тому, що тепер перетинати кордон можна не через один контрольно-пропускний пункт, а п’ять», – зазначив Сійярто.

За його словами, без обмежень в Угорщину можуть заїжджати угорські громадяни, українські ж громадяни – з транзитною метою, або на добу, на відстань максимум у 30 кілометрів.

Конкретної дати щодо відновлення залізничного і повітряного сполучення поки що назвати не можуть.

25 червня у Києві відбулася міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічної співпраці, яка не збиралася майже сім років. Дискусії стосувалися питання економіки, торгівлі, інфраструктури. За підсумками комісії – підписано спільний протокол.