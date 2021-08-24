В Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 71 тисячу людей – МОЗ

В Україні 71 427 людей вакцинували від COVID-19 за добу 23 серпня. Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані – 43 285, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.

У МОЗ закликають українців вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на COVID-19 восени, де якої може призвести штам «дельта».