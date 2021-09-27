Міністерства і центральні органи влади мають відзвітувати про вакцинацію співробітників – нарада в ОП

Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади в Україні мають відзвітувати про перебіг вакцинації від COVID-19 серед своїх працівників, про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомила пресслужба голови держави, бажано, щоб двома дозами було вакциновано 70% співробітників відомств.

«Наприклад, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками. Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників», – йдеться в повідомленні.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, нині понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення від COVID-19.

За словами очільника уряду, 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість осіб, які захворіли на COVID-19. На сьогодні у країні 94 540 активних хворих.

Ліжок, зайнятих хворими з COVID-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, – 16 706, причому лише 3% ліжок зайняті вакцинованими громадянами, додав він.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть розгорнути додатково будь-якої миті в разі необхідності, кажуть в уряді.

Станом на сьогодні в Україні від COVID-19 щеплено понад 6,7 мільйона людей, з них понад 5,4 мільйона отримали дві дози.