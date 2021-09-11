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Новини | Коронавірус

В Україні за добу вакцинували від COVID-19 понад 183 тисяч людей

Протягом доби працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації

Протягом доби 10 вересня від коронавірусної хвороби вакцинували понад 183 тисячі людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Новий рекорд щеплень за добу! 183 527 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 людей, повністю імунізовані – 112 139 людей», – йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, протягом доби працювали 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення та 347 центрів вакцинації.

Загалом від початку кампанії з вакцинації однією дозою щепилися 5 860 640 людей, дві дози – 4 730 712 людей. Загалом проведено 10 591 352 щеплення.

Напередодні МОЗ повідомило про щеплення понад 173 тисяч людей за добу 9 вересня.

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