Україна потребує 9 млрд доларів щомісяця для покриття дефіциту бюджету – радник Зеленського

Україна потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету і це майже вдвічі перевищує попередні запити. Про у коментарі для Financial Times заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, ці кошти мають покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей, а також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

«Ми намагатимемося вижити в будь-якому випадку, але без фінансової підтримки наших союзників це буде не тільки важко, це буде практично неможливо», – зазначив Устенко.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський зазначав, що щомісячний бюджетний дефіцит України становить 5 мільярдів доларів, тому їй потрібна фінансова підтримка, щоб «вистояти у війні за свободу».