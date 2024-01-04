Українське командування: війська РФ втратили майже 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 780 військових за добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 січня.

Командування оцінює загальні втрати російської армії в Україні в приблизно 362 280 людей особового складу.

Також, за зведенням, російські війська втратили:

6 002 танків (+12 за останню добу)

11 128 бойових броньованих машин (+21)

8 574 артилерійських систем (+28)

947 реактивних систем залпового вогню (+2)

630 засобів протиповітряної оборони (+1)

329 літаків

324 гелікоптери

6 753 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+5)

1 785 крилатих ракет (+2)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 423 автомобілів і автоцистерн (+32)

1 304 одиниці спеціальної техніки (+6)

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.