Українське командування: війська РФ втратили майже 800 військових за добу

Російські війська втратили близько 780 військових за добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 січня.
Командування оцінює загальні втрати російської армії в Україні в приблизно 362 280 людей особового складу.
Також, за зведенням, російські війська втратили:
- 6 002 танків (+12 за останню добу)
- 11 128 бойових броньованих машин (+21)
- 8 574 артилерійських систем (+28)
- 947 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 630 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 753 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+5)
- 1 785 крилатих ракет (+2)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 423 автомобілів і автоцистерн (+32)
- 1 304 одиниці спеціальної техніки (+6)
Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.
Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.
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