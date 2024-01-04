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Новини | Суспільство

Українське командування: війська РФ втратили майже 800 військових за добу

Самохідна гаубиця Archer шведського виробництва 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь по позиціях армії РФ на Донеччині, 16 грудня 2023 року
Самохідна гаубиця Archer шведського виробництва 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь по позиціях армії РФ на Донеччині, 16 грудня 2023 року

Російські війська втратили близько 780 військових за добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 4 січня.

Командування оцінює загальні втрати російської армії в Україні в приблизно 362 280 людей особового складу.

Також, за зведенням, російські війська втратили:

  • 6 002 танків (+12 за останню добу)
  • 11 128 бойових броньованих машин (+21)
  • 8 574 артилерійських систем (+28)
  • 947 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 630 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 753 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+5)
  • 1 785 крилатих ракет (+2)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 423 автомобілів і автоцистерн (+32)
  • 1 304 одиниці спеціальної техніки (+6)

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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