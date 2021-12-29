Українські правозахисники закликали до санкцій через ліквідацію російського «Меморіалу»

Громадська організація «КримSOS» спільно з іншими правозахисними об’єднаннями закликає світову спільноту запровадити санкції проти причетних до ліквідації «Міжнародного Меморіалу» та правозахисного центру «Меморіал», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відповідну заяву підписали Центр громадянських свобод, Центр прав людини ZMINA, правозахисний центр «Дія», Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, центр громадянської освіти «Альменда», Платформа звільнення політв’язнів.

Крім персональних санкцій, правозахисники закликають владу України, іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити» рішення Верховного Суду Росії щодо ліквідації структур «Меморіалу» та посилити дипломатичний, економічний та санкційний тиск на Росію.

Європейський суд із прав людини 29 грудня висунув Росії вимогу зупинити виконання рішень судів щодо ліквідації «Міжнародного Меморіалу» та правозахисного центру «Меморіал».

28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення щодо ліквідації «Міжнародного Меморіалу». 29 грудня аналогічне рішення російський суд ухвалив щодо правозахисного центру «Меморіал».

Проти вимоги влади ліквідувати одну із найстаріших правозахисних організацій Росії виступили кілька нобелівських лауреатів, науковці, письменники та музиканти зі світовим імʼям, а також США, Євросоюз та Рада Європи.