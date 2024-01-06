Українці та іспанці в Барселоні вимагали посилити військову підтримку України

На площі Святого Якова в іспанській Барселоні 6 січня українці та іспанці провели мітинг із вимогами посилення військової допомоги Україні, повідомила Радіо Свобода представниця місцевої громади.

Мітингувальники демонстрували фото наслідків російських ракетних обстрілів українських міст.

Вони скандували: «Одна, єдина соборна Україна», «Сьогодні Україна – завтра Європа», «Росія – агресор», «Захистіть демократію – надайте зброю Україні».

Учасники акції нагадували про те, що Україні потрібна допомога країн Заходу для захисту неба і збиття російських ракет і дронів.

Вони також вшанували пам’ять загиблих українських військових та цивільних хвилиною мовчання.

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Як повідомляло раніше агентство «Укрінформ», масштабна акція пройшла 6 січня в Берліні. Медіа Don’t Take Fake анонсувало подібні акції в Стокгольмі, Порто, Варшаві та Мюнхені найближчими днями.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 3 січня після російської ракетної атаки на Україну заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.