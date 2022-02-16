Україна звернулася до ООН через рішення Держдуми Росії про визнання «ЛДНР» – Кулеба

Україна пропонує Раді безпеки ООН відреагувати на рішення Державної думи Росії про визнання за незалежні держави частин української території, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Про це ввечері 16 лютого написав у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. «ЛДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого», – вказав Кулеба.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

351 депутат Держдуми ухвалив постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки».

Альтернативний проєкт постанови від фракції «Єдина Росія» передбачав консультації з МЗС. Але він набрав 310 голосів «за».

Тепер рішення з цього питання залежить від російського лідера Володимира Путіна.