Україна запровадила нові санкції проти компаній і осіб, пов'язаних із ВПК РФ

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти суб’єктів, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.

«Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій», – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Серед нових фігурантів санкційного списку – компанія «Кідма Тек», яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети, та завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційної корпорації «Ростех». На цьому заводі виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М».

Іншими підсанкційними суб’єктами стали компанія «Спецелектронкомплект», яка залучена до виробництва керованих авіаційних ракет, та підприємство «Аурум», що постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів.

У списку перебувають також російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

«Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні», – наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

26 червня президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, а також запровадження санкцій щодо колаборантів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.