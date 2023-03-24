В Україні загинули понад 18 тисяч росіян – підрахунок за відкритими джерелами

Дослідження відкритих джерел свідчить, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули щонайменше 18 023 російські військові. Таку кількість наводять журналісти «Медіазони» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів, які вказують, що «реальне число загиблих може бути вищим у кілька разів».

За останні два тижні, зазначає «Медіазона», вдалося підтвердити смерті 1249 людей. На перше місце серед втрат вийшли увʼязнені, які у складі угруповання «ПВК Вагнера» перебували під Бахмутом.

Міноборони Росії не розкриває дані про втрати особового складу та не коментує цифри, які озвучують журналісти. Влада України також не повідомляє про кількість загиблих військових.

За оцінками західних розвідок, втрати російської армії вбитими та пораненими можуть досягати 200 тисяч осіб – до 60 тисяч із них могли загинути.

У листопаді Пентагон заявляв, що втрати з обох сторін Росії та України, ймовірно, становлять по 100 тисяч осіб; подвоєння оцінок Вашингтоном не коментувалося.

Під час бойових дій оперативно перевірити повідомлення сторін важко.