Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу – Шмигаль

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року, до кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

Шмигаль назвав це «важливою домовленістю» для забезпечення стабільного теплопостачання і для критичної інфраструктури.

«Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG», – написав він у телеграмі.

Шмигаль раніше сьогодні повідомив, що Україна працює над отриманням гранту від однієї з країн Європи на закупівлі газу. Йдеться про 85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.