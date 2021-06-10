Головне у новинах на ранок 10 червня: Україна «вийшла» з Афганістану, вакцини бідним та інтернет у села

Виведення українського контингенту з Афганістану, COVID-статистика йде на пониження, біднішим країнам обіцяють додаткові вакцини, україському селу – доступ до інтернету. Чим жила Україна і світ за останні години.

Україна вивела свій контингент із Афганістану

Весь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» повернувся в Україну. Як повідомило Міністерство оборони, військові повернулися у період з 1 по 5 червня рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76МД. До складу місії в Афганістані входив 21 військовослужбовець.

Лідери G7 анонсують постачання 1 млрд доз вакцини біднішим країнам

Лідери «Групи семи» анонсують постачання 1 мільярда доз вакцини від COVID-19 біднішим країнам наступного року. Про це йдеться у проєкті комюніке, яке має агентство Bloomberg. 11 червня у Корнуоллі (Велика Британія) почнеться триденний саміт G7. Очікується, що однією з тем зустрічі стане вихід з пандемії. Як повідомляють американські ЗМІ, президент США Джо Байден має намір сьогодні оголосити про план Сполучених Штатів пожертвувати 500 мільйонів доз вакцини Pfizer майже 100 країнам протягом наступних двох років.

В Україні виявили 1785 нових випадків COVID-19

Минулої доби, 8 червня, в Україні виявили 1785 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 77 дітей та 73 медики. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, за добу госпіталізовано 741 людину, одужали – 6 513. Померли 97 пацієнтів. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216). Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 507 пацієнтів.

УЄФА на 10 років відсторонив від суддівства російського арбітра

Європейський футбольний союз (УЄФА) за підсумками внутрішнього розслідування щодо російського арбітра Сергія Лапочкіна ухвалив рішення відсторонити його від суддівства на 10 років – як на міжнародному, так і на національному рівнях. Лапочкін заявив, що має намір оскаржити це рішення. За його словами, навмисне регламент футбольного союзу він не порушував. Суддю звинувачували в порушенні статей дисциплінарного регламенту УЄФА, які передбачають покарання за корупцію, шахрайство та отримання незаконної вигоди від впливу на матчі.

До оптичного інтернету вперше підключать 3652 українських сіл

Уряд повідомив про затвердження розподілу коштів інтернет-субвенції для 670 громад в Україні, що дозволить вперше підключити до оптичного інтернету 3652 сіл.

«За рахунок коштів субвенції та за умови ефективних закупівель на рівні громад до оптичного інтернету буде вперше підключено 3652 сіл, у яких понад 11 тисяч соцоб’єктів. Серед них: 1,4 тисячі шкіл та 1,2 тисячі дитячих садочків; 2,9 тисячі медичних закладів; 2,2 тисячі бібліотек; 2,9 тисячі будинків культури, сільських клубів; 350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів», – повідомила пресслужба уряду.