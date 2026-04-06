В «Укренерго» попередили про аварійне вимкнення світла в низці областей

У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомили 6 квітня в «Укренерго».

За повідомленням, це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі, зумовленою російськими обстрілами.

«Після стабілізації ситуації аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень», – зазначили в «Укренерго».

Там не уточнили, яких саме регіонів стосуються обмеження. Раніше у ДТЕК повідомляли про аварійні відключення Києві, а в «Житомиробленерго» – про вимкнення у Житомирській області.

Вранці в «Укренерго» повідомили, що через російські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлення у Чернігівській, Сумській, Харківській, Одеській і Херсонській областях.

За повідомленням, найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів.

6 квітня в «Чернігівобленерго» заявили, що на Чернігівщині у Ніжинському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлені 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах. Згодом в обленерго поінформували про знеструмлення понад 76 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що цієї ночі і сьогодні зранку сили РФ вдарили по енергооб’єктах на Чернігівщині, було чотири влучання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

