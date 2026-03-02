«Укренерго»: нічні атаки РФ спричинили знеструмлення в трьох областях

Російська армія вночі продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє оператор «Укренерго» 2 березня:

«На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи».

За спостереженнями компанії, споживання електроенергії зросло – на ранок понеділка його рівень був на 7,6% вищим, ніж у цей час у п’ятницю. Це пояснюють підвищенням температури повітря та зменшенням застосованих заходів обмеження.

Оператор нагадує про потребу в ощадливому енергоспоживанні і просить за можливості переносити енергоємні процеси на час після 22 години.

Читайте також: Кулеба назвав екстрену потребу України в додаткових потужностях після ударів РФ по енергетиці

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



