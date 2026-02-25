Кулеба назвав екстрену потребу України в додаткових потужностях після ударів РФ по енергетиці

Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба 25 лютого відвідав одну з київських ТЕЦ разом із депутатами Європарламенту та національних парламентів 14 країн Європи – про це він повідомив у своїх соцмережах.

Кулеба не уточнив, про який об’єкт йдеться, але зазначив, що він забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 тисяч жителів столиці – більше ніж 1 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки й медичні заклади:

«З початку повномасштабного вторгнення ТЕЦ зазнала 13 ракетних і дронових атак, з них 9 – лише за цей опалювальний сезон. Попри це, колектив станції – понад 700 фахівців – поетапно відновлює пошкоджене обладнання».

Читайте також: Свириденко: Норвегія надасть Україні 9 мільярдів доларів допомоги в 2026 році

За словами міністра, під час зустрічі українська команда представила партнерам план підготовки до наступного опалювального сезону та потреби України в розвитку розподіленої генерації, модульних потужностей і резервного живлення.

«Загальна екстрена потреба країни у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт», – заявив він.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Читайте також: Коваленко: у Києві класичні графіки відключення світла можуть повернути не раніше квітня

Після одного з російських ударів значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Мер Віталій Кличко заявляв, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



