«Укренерго» отримала від оператора Словаччини сповіщення про припинення аварійної допомоги

Національна енергетична компанія «Укренерго» отримала від словацького оператора SEPS офіційний лист щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги – про це її пресслужба повідомила 16 березня.

У компанії нагадали, що цьому передувала «низка публічних заяв, які ми бачили в лютому та березні».

«Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року. Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS», – заявляє оператор.





«Укренерго» зазначає, що зі свого боку ніколи не допускала порушень договірних умов із SEPS, діючи «в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства». Водночас компанія не очікує змін для українських споживачів внаслідок рішення словацького оператора:

«Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК «Укренерго» досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року».

Крім того, припинення дії договору про аварійну допомогу не вплине на комерційний обмін, додає оператор. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України триває без обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

4 березня словацька державна компанія SEPS заявила про намір розірвати контракт з українським «Укренерго» щодо аварійного постачання електроенергії. Відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини, повідомляло видання Dennik N.

Міністерство закордонних справ України у відповідь заявило, що уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо «просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел».



