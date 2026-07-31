В «Укренерго» повідомили про знеструмлення у чотирьох областях через російські обстріли

Через російські обстріли по об’єктах енергетики станом на ранок 31 липня зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях України, повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – повідомили у відомстві.

За даними енергетиків, споживання світла в Україні наразі зросло. 31 липня станом на 09:30, воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина - підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

«Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня - у середу, 29 липня». – зазначили у відомстві.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



