Укрзалізниця: снігопади не вплинули на рух поїздів

Рясні снігопади, що спостерігалися впродовж минулої доби у багатьох регіонах України, не вплинули на рух поїздів, заявляють в «Укрзалізниці».

За повідомленням, станом на ранок 15 січня пасажирські поїзди продовжують курсувати відповідно до графіка руху.

«Минулої доби на роботах із прибирання снігу на станціях, платформах та коліях працювали майже 2,5 тисячі залізничників. На низці станцій Південної залізниці також були задіяні вісім одиниць спецтехніки. Колійники, зокрема, очистили від снігу 6,3 тисячі стрілочних переводів і понад 600 пасажирських платформ, з об’єктів залізничної інфраструктури було вивезено понад чотири тисячі кубометрів снігу», – повідомили у компанії.

«Укрзалізниця» закликала пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури, особливо в період складних погодних умов.

За даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, в північних областях місцями – до 21 морозу, вдень до 10-16° морозу, 17-18 січня холодна погода утримається.