Умєров: внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці виявив порушень «на понад 10 мільярдів»

Внутрішній аудит Міністерства оборони України за чотири місяці зміг виявити раніше допущених порушень на понад 10 мільярдів гривень, повідомив голова відомства Рустем Умєров.

«Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень – за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями і спеціальними службами», – написав Умєров у фейсбуці.

Він нагадав, що в грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

«Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини», – додав він.

Міністр зауважив, що одним із пріоритетів команди Міністерства оборони є «вичищення системи від недоброчесних учасників – всередині установи і зовні».

«Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо», – сказав він.

У березні минулого року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження вісім контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника.

Журналісти дійшли висновку, що навіть після того, як більшість постачальників справді частково знизили вартість у каталогу на продукти для армії, а дію контрактів обмежили трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. При цьому, «Схеми» проаналізували фінансово-господарську звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш «ходові» продукти для армії (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська. Таким чином маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків. Про це йшлося в розслідуванні «Меню для армії».