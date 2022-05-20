Олексій Кулеба знову очолить Київську ОВА замість Павлюка – представник уряду

Кабінет міністрів повернув Олексія Кулебу на посаду голови Київської обласної військової адміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 20 травня.

За його словами, уряд ухвалив низку кадрових рішень у п’ятницю, в тому числі призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації.

«Погоджено звільнення: Павлюка Олександра Олексійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в тому ж повідомленні.

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На сайті Кабміну наразі немає рішень про зміну керівництва області.

Президент України Володимир Зеленський 15 березня призначив колишнього командувача Операції Об’єднаних сил Олексія Павлюка очільником Київської ОВА. Олексій Кулеба, який перебував на посаді доти, очолив гуманітарний штаб області.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ.