Уряд повідомив про спрощення ввезення до України запчастин для наземної військової техніки

Комплектуючі частини для військової техніки будуть ввозитися до України за спрощеною процедурою, заявило Міністерство економіки 11 серпня з посиланням на рішення уряду.

За повідомленням, спеціально призначені або модифіковані для військового використання компоненти можна буде постачати до України без дозволу Державної служби експортного контролю.

«В тому числі йдеться про комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів. Спрощення процесу суттєво посилить спроможності тилу швидко відновлювати військову техніку – ремонтувати її для фронту зможе будь-яке підприємство, яке має відповідні потужності та фахівців», – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Як додає відомство, дозвіл все ще потрібен для імпорту товарів, про ввезення яких Україна подає звітність міжнародним організаціям, а також тих, які «можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких на території України обмежений законодавством».

У березні Кабінет міністрів схвалив постанову про скасування необхідності дозволу СБУ на ввезення в Україну комплектуючих для виробництва безпілотників.