В уряді Шмигаля повідомили про зняття обмежень на зарплати керівникам у держкомпаніях

У Кабінеті міністрів України, очолюваному Денисом Шмигалем, повідомили, що із жовтня зняті обмеження на зарплати керівників, членів виконавчих органів і винагороди членам наглядових рад державних компаній.

«26 жовтня, відповідно до рішення Конституційного суду України уряд скоротив строк дії обмеження, встановленого «Прикінцевими положеннями» Закону про зміни до Державного бюджету України від 13 квітня 2020 року. А саме зняв обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам та членам наглядових рад підприємств державного сектору визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати», – йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Водночас в уряді заявили про поверення порядку, «коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності».

«Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн. Прийнята постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких українська влада засвідчила намір зняти обмеження на виплати до 1 липня 2020 року. Разом з тим, заробітна плата членів Кабінету міністрів і надалі не перевищує 5 розмірів середньої заробітної плати», – йдеться в повідомленні.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат державним службовцям на період карантину. Зокрема ту норму, в якій йшлося, що до завершення карантину заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. Таким чином, максимальна зарплата держслужбовців не повинна була перевищувати 47 230 гривень.