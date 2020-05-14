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14 травня 2020, Київ 16:26
Новини | Коронавірус

Уряд дозволяє відкрити непродовольчі ринки

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів

Кабінет міністрів України дозволив відкрити непродовольчі ринки, повідомив Урядовий портал 14 травня.

Учасники позачергового засідання уряду внесли зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять відновити повне торгове обслуговування населення.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набере чинності після опублікування, інформує уряд.

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