У День вчителя в уряді заявили, що відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату

У День вчителя у Кабміні заявили, що відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, це рішення стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні – за період з 1 вересня цього року, у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%, додала Свириденко.

Також президент Володимир Зеленський привітав та подякував українським учителям, викладачам та працівникам освіти.

Сьогодні в Україні відзначають День вчителя.

Наприкінці вересня Кабмін вирішив підвищити заробітну платню для медиків,які працюють на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема, для тих, хто працює в зонах бойових дій, зарплата становитиме: лікарі – 40 тис. грн, середній медперсонал – 27 тис. грн, молодший медперсонал – 18 тис. грн, а для тих, хто працює у зонах можливих бойових дій: 28 – 18 – 9 тисяч відповідно.