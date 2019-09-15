США й Ізраїль обговорили договір про взаємну оборону

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили по телефону перспективи укладення американо-ізраїльського договору про взаємну оборону.

«Договір сприяв би подальшому зміцненню великого союзу між двома нашими країнами», – написав Трамп у твітері в суботу.

Нетаньягу подякував американському президенту, зазначивши, що «у Ізраїля ніколи не було кращого друга в Білому домі».

Обговорення спільного договору Трамп і Нетаньягу продовжать на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка почнеться наступного тижня в Нью-Йорку.

Ізраїль хотів би заручитися офіційними гарантіями підтримки з боку США у разі виникнення збройного конфлікту з Іраном, зазначає Reuters.

Дональд Трамп і Біньямін Нетаньягу обговорили договір за кілька днів до парламентських виборів в Ізраїлі – вони відбудуться вже в найближчий вівторок, 17 вересня. Останні соцопитування показали, що партія Нетаньягу і центристська партія його головного суперника – Бенні Гантца – можуть отримати приблизно однакову кількість голосів.

Зазначається, що договір став би також черговим свідченням близькості Нетаньягу до американської адміністрації і таким чином міг би підвищити шанси нинішнього прем’єра Ізраїлю на перемогу. Гантц розкритикував ініціативу, оскільки «це позбавить Ізраїль автономії у військовій області».