У США висунули обвинувачення чотирьом фігурантам «Панамського досьє»

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення чотирьом фігурантам справи «Панамського досьє». Їм закидають участь у злочинних схемах, відмивання грошей і податкові злочини. Справа розглядається в суді Південного округу Нью-Йорка.

На лаві підсудних – громадянин Панами, двоє німців і один американець. Троє обвинувачених перебувають під вартою, юрист із Панами поки що на волі. За версією слідства, обвинувачені протягом десятиліть створювали підставні компанії і переводили мільйони доларів через офшори.

«Панамське досьє» було опубліковане в 2016 році Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Це кілька мільйонів документів панамської фірми Mossack Fonseca, яка займалася обслуговуванням офшорних рахунків, що належали світовим знаменитостям і політикам.

У розслідуванні фігурували 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов’язаних зі світовими лідерами. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.