США та Росія обговорять стратегічну стабільність та контроль над озброєннями

США та Росія обговорять питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями під час зустрічі делегацій 30 вересня у Женеві. Про це повідомили у Держдепартаменті США 27 вересня.

Зазначається, що американську делегацію очолить заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

«До неї приєднається заступник державного секретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс», – додали у зовнішньополітичному відомстві.

Останнього разу такі переговори відбулися у Женеві 28 липня.

Діалог між Вашингтоном та Москвою щодо контролю за озброєннями відновився після зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна у червні.

Про початок політичного діалогу про стратегічну стабільність домовилися президенти США і Росії на саміті в Женеві 16 червня. За його підсумками вони виступили зі спільною заявою про неприпустимість ядерної війни. Це був єдиний офіційний документ, оприлюднений за підсумками саміту.

Відносини США і Росії продовжують залишатися напруженими. Вашингтон звинувачує Москву в організації кібератак. Обидві сторони звинувачують одна одну у втручанні у внутрішні справи, в тому числі у вибори.