Посольство США: рішення російського суду щодо українських моряків «жахливе»

Посольство США в Україні засудило рішення суду в Москві про продовження арешту полонених українських моряків і закликало Росію негайно звільнити військових.

«Рішення російського суду про несправедливе продовження тримання під вартою українських моряків – жахливе. Росія повинна негайно повернути Україні затриманих членів її екіпажу і судна та поважати суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в заяві американського посольства у Twitter.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.

Захист заявив про намір оскаржити це рішення, яке засудили також представники ЄС.

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25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.