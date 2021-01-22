Нова голова USAGM змінила керівництво «Голосу Америки»

Виконувачка обов’язків голови Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Келу Чао в перший день роботи змінила директора «Голосу Америки».

Таким чином Чао скасувала широко розкритиковане призначення, зроблене її попередником Майклом Пеком, який був призначений на посаду з ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа. У грудні Пек призначив керівником «Голосу Америки» Роберта Рейлі. Зараз Келу Чау звільнила його разом із заступницею, Елізабет Роббінс.

Виконувачкою обов’язків директора «Голосу Америки» призначена колишня керівниця служби новин цієї компанії Іоланда Лопес. Її Рейлі минулого тижня перевів на іншу роботу.

Про відставку Майкла Пека з посади голови USAGM стало відомо в перший день перебування на посаді президента США Джо Байдена. Після своєї інавгурації 20 січня новий глава Білого дому підписав понад 10 розпоряджень і указів, а також зробив кадрові перестановки в керівництві федеральних відомств. Крім іншого, нова адміністрація попросила піти у відставку Майкла Пека. До цього Байден і члени його перехідної команди заявляли, що проведуть оцінку роботи голови USAGM, якого звинувачували в некоректних діях стосовно контрольованих ним медіакорпорацій.

Майкл Пек очолив Агентство США з глобальних медіа на початку червня минулого року. Кілька сенаторів-демократів під час обговорення його кандидатури в Конгресі висловлювали побоювання, що Пек на чолі агентства діятиме в інтересах президента Трампа. Сам Майкл Пек це заперечував, підкреслюючи, що діяльність USAGM повинна базуватися на відмові від політичного втручання в роботу журналістів.

Згодом за перші два тижні на посаді голови USAGM Майкл Пек звільнив відразу кількох керівників медіаорганізацій, що входять до структури USAGM, в тому числі президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флая.