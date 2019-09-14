В Одесі зустріли звільнених українських моряків (фото)

В Одесі командування Військово-морських сил України, екіпажі військових кораблів, волонтери, громадські працівники і родичі зустрічали звільнених українських моряків.

Начальник штабу – перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов привітав військових із поверненням до рідних домівок і подякував «за мужність, витримку і незламність перед лицем ворога», інформує пресслужба ВМС.

Одеські волонтери вручили морякам символічний подарунок – прапор ВМС України, що майорів на щоглі Одеської міськради, поки військових утримували в російському СІЗО.

«Діти на знак подяки подарували військовим символічні кораблики, з якими протягом усього часу українці проводили акції на підтримку військових», – мовиться в повідомленні.

У пресслужбі ВМС відзначили, що зараз на моряків чекає відпочинок, після якого вони продовжать службу.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.