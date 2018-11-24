В Ужгороді до роковин Голодомору встановили кількаметрову «Свічу пам’яті»

В Ужгороді 24 листопада відкрили монумент жертвам Голодомору. Композицію «Свіча пам’яті» авторства скульптора Ігора Гречаника розташували неподалік площі Народної. Закарпаття до сьогодні було єдиною областю, де не було встановлено меморіального знаку жертвам Голодомору.

Проект киянина Ігора Гречаника став переможцем конкурсу, який оголошувала обласна влада. Робота над скульптурою тривала майже рік.

Бронзовий монумент заввишки 5,5 метрів зображує жінку, яка простягає до неба складені у молитві руки. Монумент підсвічується зсередини, позаду висіяли ділянку озимої пшениці.

Ще до відкриття пам’ятника, ужгородці активно обговорювали його вигляд у соціальних мережах, адже затверджений проект дещо відрізнявся від остаточної роботи скульптора.

«Змінилась трохи фактура, вона більш напружена, більш драматична. І це найголовніша праця мого життя», – прокоментував свою роботу Ігор Гречаник.

Після освячення пам’ятника представниками різних релігійних конфесій ужгородці поклали до підніжжя колоски пшениці та запалили свічки, долучившись до загальнонаціональної акції «Запали свічку».

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

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24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.