У Франції зробили крок до визнання ПВК «Вагнера» терористичною організацією

Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – схвалила резолюцію щодо визнання російської ПВК «Вагнера» терористичною організацією, повідомило посольство України у Франції.

Відповідна резолюція була ухвалена одностайно.



«Щойно Нацасамблея Франції у присутності міністра та посла одностайно ухвалили резолюцію щодо визнання «Вагнер» терористичною організацією. Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами», – йдеться у повідомленні в твіттері.

Верховна Рада України на початку лютого визнала приватну російську військову компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією.

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ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур. «Вагнерівці» відомі участю в наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

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З весни 2022 року в ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує та відправляє на війну російських в’язнів в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. Вербуванням займався особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав колонії у різних областях країни.