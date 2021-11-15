В Україні 14 листопада вакцинувалися від COVID-19 понад 97 тисяч людей

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 97 373 людини. За даними Міністерства охорони здоров’я, одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

За даними МОЗ, понад 91 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.